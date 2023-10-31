الأهلي يستقر على رحيل موديست.. ومابولولو البديل

أكد الإعلامي محمد شبانة أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد إستقرت على رحيل المهاجم الفرنسي أنتوني موديست خلال فترة الانتقالات المقبلة و تدرس حاليا كيفية التوصل إلى إتفاق لفسخ التعاقد بالتراضي.

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وأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن لجنة التخطيط وضعت الهداف الأنجولي هدفا لها كبديل لموديست وفتحت خطوط إتصال مع نادي الاتحاد السكندري لبحث إمكانية ضم اللاعب.

وأكمل شبانة بأن الأهلي يخشى من صفقات الأجانب القادمة من الدوري المصري لذلك يرغب في ضم مابولولو لمدة ٦ أشهر على سبيل الإعارة مقابل مبلغ مالي يتفق عليه على أن يكون هناك بند أحقية شراء بنهاية الموسم مقابل ٢ مليون دولار.