أحمد سالم: التحدي الأكبر لمجلس الزمالك حل أزمة القيد قبل يناير

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أنه لن يتواجد بصفة يومية داخل النادي في وسائل الإعلام، لكنه سيظهر عندما يكون هناك أحداث تستحق الحديث عنها وتوضيح وجهة النظر الخاصة بالنادي.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "هناك أخبار كثيرة من مصادر غير موثوق فيها وقتها سيكون هناك تدخل بكل تأكيد لتوضيحها".

وأشار إلى أنه سيكون هناك هيكلة كاملة لقطاع الإعلام سواء قناة النادي أو الموقع الرسمي أو الصفحات الخاصة، ويتولى الملف عضو المجلس هاني شكري، وستكون هناك نقلة هامة في هذا الملف.

وأوضح أنه هشام نصر سيتولى منصب المدير التنفيذي بشكل مؤقت وبدون مقابل مالي لحين تعيين مديرا تنفيذيا للنادي. كما سيتم تشكيل لجنة قانونية لإعداد لائحة للنادي، بالإضافة للاستعداد لتاسيس شركة الكرة وهيكلة ألعاب الصالات.

وأكد أن هناك ملفات تم إسنادها لأعضاء مجلس الإدارة من أجل التحرك سريعًا فيها. كما أن الملف الأهم حاليا والتحدي الأكبر هو حل أزمة منع النادي من قيد لاعبين قبل حلول يناير المقبل، مشددا على ان النادي يسعى حل جميع المشكلات وسيتم انهاء الازمات على عدة مراحل، بالإضافة لحسم ملف تجديد عقود بعض اللاعبين.

وأوضح أن عبدالله جورج خبرة كبيرة داخل نادي الزمالك وسيتم الاستفادة منه، ولا يوجد أي شئ يخص المدرب أوسوريو وجميع الأمور متروكة للمشرفين على فريق الكرة أحمد سليمان وحسين السيد.