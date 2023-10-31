محافظ قنا يفحص شكوى 50 مواطن بالمراكز والمدن

باشر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد ، إستقبال المواطنين بمكاتبهم، اليوم الثلاثاء، لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

قال المحافظ، إن فحص الشكاوي يأتى في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين، تلبية لاحتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

التقي المحافظ والمسؤولين بالديوان العام بـ 50 مواطنًا فى لقاءات فردية لكل مواطن، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسمية إبراهيم مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

إرسال الشكاوي لجهات الاختصاص

وتمت مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، و إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن ، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين .

ووجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية ، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

ونوه المحافظ، أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى ، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى .