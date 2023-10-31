مدبولي: قروض ميسرة لأهالى سيناء وإقامة 4 مناطق لوجستية و13 مشروعًا سياحيًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه من المستهدف إنشاء 4 مناطق لوجستية فى شمال سيناء ، متابعا،" إنه سيكون هناك قروض ميسرة لأهالي شمال سيناء فى تنفيذ المشروعات".



وقال رئيس الوزراء ان الأجيال الشابة ممكن ماتكونش عارفة قيمة سيناء.. ودور القوى الناعمة مهم فى توعية الشباب بأهمية سيناء".



وتابع فى كلمة له بمؤتمر صحفى بشمال سيناء، إنه تم تطوير ميناء العريش والهدف منه تحويله لميناء دولى وحجم التجارة عليه ستخدم فى الأساس جميع أهالى شمال سيناء.



وأشار إلى أن مدينة رفح الجديدة تم الانتهاء من المرحلة الأولى لها وسيتم البدء فى المراحل الأخرى لها، موضحا أنه من المخطط إنشاء مجمعين للصناعة فى مدينتى رفح ونخل.





تنفيذ 13 مشروعا سياحيا فى شمال سيناء واستثمارات بـ2.5 مليار جنيه

وفيما يتعلق بالتنمية السياحية، قال رئيس الوزراء، إنه سيتم تنفيذ 13 مشروعا سياحيا فى شمال سيناء واستثمارات بـ2.5 مليار جنيه، مشيرا إلي أنه تم التوافق على أن يكون هناك 21 تجمعا تنمويا حضريا فى شمال سيناء، موضحا أن المخططات والتصميمات ستكون من الأهالى أنفسهم لأنهم أدرى بطبيعة احتياجاتهم وخدماتهم.



وأضاف أن هناك 115 مليار جنيه ستنفقهم الدولة خلال الفترة المقبلة لإنشاء وحدات سكنية لأهالى شمال سيناء، موضحا أن حجم مشروعات تنفذ فى الدولة المصرية حاليا يفوق مشروع واحد يمكن تنفيذه فى 10 سنوات.