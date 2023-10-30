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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الطيران المدني يلتقي وزير النقل اليمني لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، اليوم الدكتور عبدالسلام صالح حُميد وزير النقل اليمنى والوفد المرافق له  لبحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وقد استعرض الوزيران عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى مجال الطيران المدنى، كما تناول اللقاء تعزيز أُطر التعاون والاستعانة بالخبرة المصرية في مجالات تأهيل وتدريب الكوادر  اليمنيه وذلك بالتعاون مع الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

وخلال اللقاء أكد وزير الطيران المدنى عمق الروابط والعلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر واليمن، معربًا عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم وأوجه التعاون مع الجانب اليمنى فى كافة المجالات المتعلقة بقطاع الطيران المدنى، حيث تولى الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لتعزيز وتعميق أواصر التعاون مع الدول العربية الشقيقة.

ومن جانبه أعرب وزير النقل اليمنى عن خالص الشكر لوزير الطيران المدنى على حفاوة الاستقبال كما  أشاد بالنهضة الشاملة التى تشهدها منظومة الطيران المدنى المصرية في مختلف المجالات، معربًا عن تطلع بلاده لتطوير علاقات التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية فى مختلف مجالات النقل الجوي بما يحقق المصلحة والمنفعة المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.

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