حالات الجمع بين معاشين.. يتساءل العديد من المواطنين عن حالات الجمع بين معاشين وذلك من أجل تحسين الدخل، بالإضافة إلى ذلك فأصحاب المعاشات هم من الفئات التي تحظى باهتمام كبير من الدولة.

ويسعى الكثير من أصحاب المعاشات إلى الحصول على معاش المتوفى بعد وفاة أحد الزوجين وذلك وفقا لما نص عليه القانون؛ إلا أن هناك بعض الحالات التى لا يحق لها ذلك خاصة أنها تحصل على معاش بالفعل ولكن هناك بعد الحالات المستثناة والتي يمكن الجمع بين معاشين.

ويمكن الجمع بين معاشين فى بعض الحالات التي حددها القانون والتي تشمل مايلي:

حالات الجمع بين معاشين

يحق للأرملة الجـمع بين معـاش زوجها والمعـاش الخاص بها، كونها منتفعة بأحكام هذا القانون، حيث تجمع بين معـاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل دون حدود.

والأرمل ايضًا يجمع بين معاشه عن زوجته وأيضًا معاشـه كونه منتفع بأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى ذلك، يجمع بين معاشه عن زوجته ودخله من المهنة دون حدود.

ويجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

ويجمع المستحق للمعاش بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك دون حدود.

ويجمع بين معاشين الاشخاص لذوي الإعاقة.

شروط استحقاق الجمع بين معاشين

تتضمن شروط استحقاق الجمع بين معاشين أن يكون المستحق مصري الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

كما تشمل أيضا الشروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن الصادر والمعتمد من وزارة الصحة.

وتتضمن شروط استحقاق الجمع بين معاشين أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة.