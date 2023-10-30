الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة شخصية لأول مرة.. يبحث العديد من المواطنين عن الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة شخصية لأول مرة قبل التوجه إلى مقرات السجلات المدنية لإنهاء الخدمات التي يطلبونها من مقرات الأحوال المدنية.

وهناك بعض الإجراءات والشروط ليستخرج المواطن المصري بطاقة الرقم القومي، لاستكمال الكثير من المعاملات اليومية، وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " الأوراق المطلوبة والإجراءات لاستخراج البطاقة الشخصية.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة

أن يكون مقدم الطلب مواطنًا مصريًّا.

أن يكون المتقدم بلغ السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي، وهو 15 عامًا.

أن يكون مسجلا له بيان ميلاد على الحاسب الآلي.

استخراج بطاقة شخصية

الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية لأول مرة

وتتضمن الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية لأول مرة للطالب ما يلي:

شراء استمارة بطاقة الرقم القومي من مكاتب الأحوال المدنية.

تقديم المستندات الدالة على إثبات الشخصية مثل شهادة الميلاد وكذلك محل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية.

حضور ضامن من درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

وفي حالة استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة للطالب ينبغي ختم استمارة بطاقة الرقم القومي من شؤون الطلبة بالمدرسة قبل تقديمها لمكاتب الأحوال المدنية لاستكمال إجراءات استخراج البطاقة.

وتتطلب إجراءات استخراج البطاقة الشخصية ما يلي:

ملء بيانات استمارة الرقم القومى واعتمادها من الجهة التابع لها سواء الطالب أو الموظف.

تقديم الطلب والمستندات المطلوبة الدالة على البيانات للموظف المختص.

بعد ختم الاستمارة والتصوير يتم استلام الخدمة خلال الفترة الزمنية.