خطوات شحن كارت الكهرباء بالفيزا من الهاتف المحمول..توفر الشركة القابضة لكهرباء مصر بعض الطرق لتسهيل عملية شحن عداد الكهرباء مسبقة الدفع على المشتركين في جميع أنحاء شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، وذلك من خلال شركات الاتصالات باستخدام خاصية NFC.

وتستعرض "بوابة الوفد" خطوات شحن كارت الكهرباء من شركات الاتصالات في السطور التالية.



خطوات شحن كارت الكهرباء عن طريق ATM

تبدأ الخطوات بتحميل تطبيق سهل الخاص بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

الخطوة الثانية تسجيل الدخول للبرنامج عن طريق كتابة الاسم وكلمة المرور وتمرير كارت شحن العداد على الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

الخطوة الثالثة يقوم المشترك باختيار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

الخطوة الرابعة اختيار شحن العداد وإدخال المبلغ المراد خصمه للشحن سواء كان من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا.

الخطوة الخامسة الضغط توجه بالدفع.

الخطوة السادسة إدخال الكارت في عداد الكهرباء ليتم بعدها تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء شحن عداد الكهرباء بالموبايل.

خطوات شحن كارت الكهرباء عن طريق منافذ فوري

الخطوة الأولى يتوجه المشترك لأقرب منفذ لفوري.

الخطوة الثانية يختار المشترك خدمات المرافق العامة.

الخطوة الثالثة شحن كروت العدادات.

الخطوة الرابعة اختيار شركة الكهرباء التابع لها.

الخطوة الخامسة يتم إدخال الكارت في ماكينة فوري وسيتم الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات.

الخطوة السادسة يمكنه اختيار دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى.

الخطوة السابعة والأخيرة يقوم المشترك بالدفع واستلام الكارت وإيصال بالعملية معتمد من فوري.

خطوات شحن كارت الكهرباء من فودافون كاش

الخطوة الأولى اطلب #9#.

الخطوة الثانية اختيار دفع الفواتير.

الخطوة الثالثة اختيار الكهرباء.

الخطوة الرابعة اختيار الشركة التابع لها حسب محل إقامتك.

الخطوة الخامسة قم بادخال كود السداد الإلكتروني.

الخطوة السادسة إدخال البيانات المطلوبة.

الخطوة السابعة ادخل رقمك السري.

الخطوة الثامنة أكد الدفع.