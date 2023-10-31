هشام زكريا: أسوان يحتاج إلى عمل شاق ونعمل على تصحيح الأخطاء

يستأنف فريق أسوان بقيادة هشام زكريا المدير الفنى للفريق الكروى الاول تدريباته اليومية استعدادا لخوض مباراة we المقبلة فى دورى المحترفين.

اقرأ أيضًا..

وأكد مدرب أسوان ان الفريق يحتاج إلى عمل مكثف وشاق مم اجل علاج وتصحيح الأخطاء التى يقع فيها اللاعبين خلال المباريات.

وأضاف نحتاج وقت كافي للتعرف على اللاعبين وامكانياتهم لتوظيفهم بشكل مناسب يخدم مصلحة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعن مواجهة فريق we أكد ان المباراة صعبة للغاية خاصة وان فريقه يعانى من غيابات مؤثرة،ولكن سنعمل على تحقيق نتيجة ايجابيه تقربنا من المنافسة على الصعود إلى دورى الكبار.

تسلم زكريا وجهازه المعاون والذى يضم كلآ من تامر ابوجبل مدربا عاما وهيثم الفيل مدرب والثنائى عمر يوسف وهيثم عبدالكريم مدرب مساعد وياسر سليمان مدربا لحراس المرمى وحقق فوزا كبيرًا على غزل المحلة بهدفين دون رد.

الجدير بالذكر أن هناك عروضا من البنك الأهلي والمقاولون العرب لتولى تدريب الفريق ولم تحسم الأمور حتى الآن.