الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بالتعاون مع "الأغذية العالمي".. وزارة العمل: تدريب مجاني لشباب أسوان على مهن "الطاقة الشمسية"

برنامج تدريبي
برنامج تدريبي

أعلنت وزارة العمل ، عن بدء مديرية العمل بمحافظة أسوان ، فعاليات البرنامج التدريبي المجاني في مجال الطاقة الشمسية ، ضمن خطة عمل مشتركة بين وزارة العمل و برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة ، لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المشتركة ، بمركز التدريب المهني بالمحمودية ومنها برنامج التدريب في مجال الطاقة الشمسية ومدته 25 يوم تدريبي، تشمل التدريب على المهارات الحياتية إلى جانب جزء فني وهو" السولار باور"،  يهدف البرنامج  تخريج مساعد فني، تركيب وصيانة الألواح الشمسية.

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توجيهات وزير العمل 

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف جهود تدريب الشباب على مهن المستقبل، والمستحدثة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المتخصصة في تقديم برامج تدريبية على تلك المهن لتأهيل الشباب وفق أحدث برامج وأساليب التدريب العالمية،وبالمهارات اللازمة التي تمكنهم من الحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة وتحقق أهداف التنمية المستدامة .

وأوضح فوزي صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، في تقريرٍ للوزارة ، انه جرى البدء في تنفيذ البرنامج التدريبي تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وفق منهج تدريبي يشمل التدريب على مبادئ الكهرباء والطاقة الشمسية،مع تشجيع الشباب من الجنسين والشباب ذوي الهمم على التقدم للالتحاق بالتدريب ،حيث تشمل مميزات التدريب:الحصول على شهادة معتمدة بإﺗﻤام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي،وبدل انتقال نقدي يومي لكل متدرب، تُصرف في نهاية الدورة التدريبية، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي ، وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب مجاناً ، مع إعطاء الأولوية في الحصول على فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها. 

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