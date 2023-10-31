تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق حدودية بجنوب لبنان وسقوط قذائف فوسفورية

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تجدّد القصف الإسرائيلي على عدّة بلدات حدودية جنوب البلاد، وذلك فيما تتصاعد التوترات الحدودية بين لبنان وإسرائيل منذ شن الاحتلال عدوانه الغشيم على قطاع غزة.

وأكدت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عيتا الشعب بـ 3 قذائف فسفورية خراج البلدة عند تلال موقع الراهب، كما استهدفت بلدة راميا، في ظل تحليق للطيران الاستطلاعي المعادي.

وشهد الإثنين استهداف حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية، في مقابل قصف مدفعي وغارات جوية وإطلاق متواصل للقنابل الفسفورية والحارقة من الجانب الإسرائيلي.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي نفذت ليلا، في محيط أكثر من بلدة جنوبي لبنان، خصوصا في القطاعين الغربي والأوسط.

وسجلت الغارات على محيط بلدات شيحين وياطر وزبقين والناقورة وعلما الشعب ورميش والضهيرة.

كما أصيب منزل في بلدة برعشيت من جراء غارة إسرائيلية.

وكانت قوات الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) قد فعّلت صفارات الإنذار أكثر من مرة مساء الإثنين.

ووصل القصف الإسرائيلي مساء الإثنين، إلى محيط مركز الجيش اللبناني ومركز قوات اليونيفيل في رأس الناقورة.

وتسببت القنابل الفسفورية المحرمة دوليا والقنابل الحارقة التي ألقتها اسرائيل على عدة بلدات، في احتراق عشرات آلاف أشجار الزيتون والسنديان.

وبدا واضحًا أن رقعة القصف الإسرائيلي تتوسع وتقترب يوميا من عمق الجنوب اللبناني، لتصل إلى خارج من منطقة جنوب الليطاني.

ودخل حزب الله وفصائل فلسطينية أخرى تعمل انطلاقا من لبنان على خط المواجهة مع إسرائيل، منذ بدء هجومها العسكري على قطاع غزة قبل أكثر من 3 أسابيع.

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