اليونيفيل تعلن إصابة مقرها العام في جنوب لبنان بقذيفة

اشتعلت جبهة لبنان الجنوبية مجددًا بعد ظهر السبت، حيث جدد الجيش الإسرائيلي قصفه، ما أسفر عن سقوط قذيفة على مقر بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" في جنوب البلاد.

وأفاد المتحدث باسم اليونيفيل، أندريا تيننتي، اليوم السبت، في جنوب لبنان إن قذيفة سقطت داخل القاعدة في الناقورة، في ثاني حادث من نوعه منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس في غزة.

وأفاد بأنه لم تقع إصابات ولكن بعض الأضرار، مضيفًا أن اليونيفيل تسعى إلى التحقق من الجهة التي أطلقت القذيفة.

وقال مصدر عسكري لبناني، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن "قذيفة إسرائيلية اخترقت الجدار الإسمنتي" المحيط بمقر اليونيفيل.

إلقاء قذائف حارقة بجنوب لبنان

وجدد الجيش الإسرائيلي إلقاء القذائف الحارقة على أحراج اللبونة جنوبي الناقورة وعلما الشعب وصولاً حتى مروحين والضهيرة بهدف إشعال النيران في المنطقة، كما أطلقت مدفعيته أكثر من ست قذائف حارقة على أطراف بلدة راميا.

وعاد الجيش الإسرائيلي وأطلق قذائف فسفورية ظهر السبت على قرية عيتا الشعب ومحيطها.

كما تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي صباح السبت على أطراف بلدة علما الشعب في القطاع الغربي من جنوب لبنان، فيما أغارت مسيّرة اسرائيلية مرتين على مناطق مفتوحة في إقليم التفاح.

وظهراً أطلقت مسيرة إسرائيلية صواريخ باتجاه مرتفعات جبل صافي شمال نهر الليطاني.

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