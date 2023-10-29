الأحد 29 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السفارة الكويتية في بيروت تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان

السفارة الكويتية
السفارة الكويتية في بيروت

دعت السفارة الكويتية في بيروت مواطنيها لمغادرة لبنان، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

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وكانت قد أصدرت السفارة الأمريكية فى بيروت، بيانا أوصت فيه رعاياها بمغادرة لبنان فورا،عقب تطور الأحداث الأخيرة فى غزة وعلى الحدود الجنوبية اللبنانية.

ونشرت السفارة الأمريكية بيانا قالت فيه: "توصي وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين في لبنان بالمغادرة فورا، بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة، بسبب الوضع الأمني الذى لا يمكن التنبؤ به..يُرجى الاطلاع على خيارات الرحلات المتوفرة فى مطار بيروت رفيق الحريري الدولى".

 

وأضاف البيان: "يجب أن يكون لديك خطة عمل لحالات الأزمات التي لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأمريكية..أفضل وقت لمغادرة بلد ما هو قبل الأزمة إذا كان ذلك ممكنا، ومن النادر أن تقوم الولايات المتحدة بإجلاء المدنيين بمساعدة الجيش من دولة أجنبية..ليس هناك ما يضمن أن الحكومة الأمريكية ستقوم بإجلاء المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم فى حالة الأزمات.

 

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