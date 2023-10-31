اتحاد الصناعات: أرباح المنتج المصري تضاعفت بسبب الحرب بين غزة وإسرائيل (فيديو)

قال الدكتور محمد راشد عضو اتحاد الصناعات وخبير التنمية الصناعية، إنه بسبب الأحداث الراهنة بين فلسطين وإسرائيل ظهر مرة شعار أخرى "صنع فى مصر"، ولكن نحتاج إلي تحسين الجودة والرقابة على الجودة، مؤكدا أن أرباح المنتج المصري تضاعفت في الآونة الأخيرة.

تطوير البنية التحتية

وأضتف"راشد" خلال لقاء مع برنامج "صباح البلد " والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على جذب الاستثمار من خلال تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء شبكة طرق لتسهيل التقل للمناطق اللوجستية مما يخدم الصناعة بربطها بالموانئ مما يسهل من الاستثمار.

اتحاد الصناعات

وناشد عضو اتحاد الصناعات وخبير التنمية الصناعية، بضرورة تدريب كوادر العنصر البشري على إنتاج منتجات ذات جودة عالية، مشددا على أن الدولة لها دور كبير فى دعم وتوطين الصناعات المحلية وبالتالى إنشاء مجتمعات جديدة وتوفير فرص عمل جديدة.