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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

شريف مدكور ينتقد مقاطعة المنتج الإسرائيلي ورجال الدليفري يؤيدوه

شريف مدكور
شريف مدكور

استجاب الكثير للدعوات التي تم الترويج لها لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والمطاعم التى تقف بجانب إسرائيل، مثل أمريكا، إلا أن الإعلامي شريف مدكور يرى أن هذا القرار غير صحيح وظالم لبعض الناس.

 

شريف مدكور

نشر الإعلامي شريف مدكور منشور عبر صفحته الشخصية ينتقد فيه قرار مقاطعة المنتجات الأمريكية ويرى أن من سيقع عليه الظلم هم رجال الدليفري، قائلًا: " احب بس افهم الشباب اللي عليه اقساط و مصاريف دراسة و خصوصاً اللي بيشتغلوا دليفري توصيل طلبات و بيشتغلوا في الشركات اللي الناس مقطعها مين حيدفع تعويض للشباب دول او مين حيشغلهم يا ريت بس افهم شكراً  طب و بالنسبه للأدوية و خصوصاً الكيماوي نقطعه كمان !!!! مهو من نفس البلاد علي فكره ".

 

وأيده العديد من المتابعين، وجائت التعليقات: " منهم لله بتوع دعوات المقاطعه دول ..بجد منهم لله "، و " السوق متأثرة جامد جدا جدا فعلا ومش بس من علامه أو أتنين تجارين لا كتيييير ومنها حجات ليها صلاحيه محدده وهتترمي والمحلات تخسر فلوس أستثمار مصري باسم برند اجنبي=تقليل عماله... بطاله=فقر ودة إنتاج الجهل ".

 

ورد عليهم شريف مدكور قائلًا: " لسه كنت واقف في اشاره شاب علي موتوسيكل بيشغل في شركه منهم شفني قالي شايف خراب البيوت يا استاذ شريف ".

 

شريف مدكور

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