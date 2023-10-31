الاستعلام عن الحالة الصحية لمالك جراج أصيب بنزيف بالمخ خلال مشاجرة|والسبب أجرة مبيت توك توك

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بالاستعلام عن الحالة الصحية عن مالك جراج اصيب بنزيف داخلي بالمخ وكسر بعظام الجمجمة، على يد مالك مركبة توك توك، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على قيمة مبيت مركبة التوك توك الخاصة بالأخير داخل الجراج ملك الأول، حيث تعدى عليه باستخدام عصا خشبية وأحدث إصابته، جرى نقل المصاب لمستشفى الساحل بالقاهرة لتلقي العلاج، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم والعصا الخشبية المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الأستعلام عن الحالة الصحية لمالك جراج اصيب بنزيف بالمخ خلال مشاجرة|والسبب اجرة مبيت توك توك

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة بمنطقة مدينة الفتح دائرة القسم، وأسفرت عن إصابة شخص بنزيف داخلي بالمخ وكسر بعظام الجمجمة.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "محمد ع م"، 38 سنة، مالك جراج، بنزيف داخلي بالمخ وكسر بعظام الجمجمة، بسبب حدوث مشادة كلامية بينه وبين "هشام ا أ"، 35 سنة، مالك مركبة توك توك، بسبب الخلاف على قيمة مبيت مركبة الأخير بجراج الأول، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على الأول بعصا خشبية وأحدث إصابته.

جرى نقل المصاب لمستشفى الساحل بالقاهرة لتلقي العلاج، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم والعصا الخشبية المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

حبس 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم 11 كيلو مخدرات وأسلحة نارية بشبين القناطر

أمرت جهات التحقيق بحبس 3 عناصر إجرامية شكلوا بؤرة إجرامية تخصصت في تجارة المخدرات بشبين القناطر، حيث تم ضبط المتهمين وعددهم 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم 11 كيلو مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود معلومات سرية بقيام 3 عناصر إجرامية يديرون بؤرة إجرامية لمزاولة نشاط إجرامي في تجارة المخدرات.

وتم تشكيل فريق بحث قاده المقدم أمير الكومي رئيس مباحث المركز وبالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، قامت قوة كبيرة من مباحث مركز شبين القناطر بمداهمة البؤرة، وتم ضبطهم وبحوزتهم كمية لمخدر الهيدرو تزن 5 كيلو جرام و32 طربة لمخدر الحشيش تزن 3،200 كيلو جرام.

كما تم ضبط كمية لمخدر الهيروين تزن 3 كيلو جرام وكمية لمخدر الأيس "شابو" و2 بندقية آلية و3 خزينة وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة و2 دراجة نارية و4 سلاح أبيض وميزان حساس، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار واستخدامهم الأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 750،000 ألف جنيه تقريبا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.