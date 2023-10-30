اتحاد الغرف التجارية يبحث مع رجال الأعمال الألمان زيادة استثماراتهم في مصر

دعا أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط واتحاد الغرف الإفريقية رجال الأعمال الألمان للاستثمار وإقامة علاقات تجارية مشتركة مع نظرائهم في مصر خاصة وأن الدستور المصري ينص على أن اقتصاد السوق الحر والقطاع الخاص هما السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مصر تعمل وبشكل متسارع لخلق مناخ أعمال جاذب للاستثمار يعتمد علي تحديث القوانين واللوائح والبنية التحتية وتتبني برنامج شامل للأصلاح الاقتصادي حيث تستطيع المانيا توفير التقنيات والألات والمعدات اللازمة لتنفيذ المشاريع القومية الضخمة التي تتبناها الحكومة.

وقال الوكيل خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية اليوم للوفد التجاري والاستثماري الالماني الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة الوزير الاتحادي الالماني السابق الدكتور بيتر رامز اور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ان مصر اليوم هي ارض الفرص في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة والبنية التحتية والزراعة والمشروعات العملاقة والسياحة وغيرها، وان الجانب الالماني يمكنه الاستفادة من موقع مصر المتميز باعتبارها مفترق طرق للتجارة العالمية، والاستفادة من ارتباطات مصر الدولية من خلال مناطق تجارة حرة لأكثر من 3 مليارات مستهلك تشمل دول الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة والعالم العربي والكوميسا وميركوسور وامريكا وتركيا وجميع الدول الافريقية والتي تمنح اعفاء جمركي كامل.

واشار الوكيل ان رجال الاعمال الالمان يمكنهم توفير المدخلات الصناعية للتصنيع المحلي المشترك، ومعًا يمكننا زيادة الصادرات المشتركة إلى دول ثالثة من خلال التعاقد من الباطن أو التجميع أوالاستثمارات ذات القيمة المضافة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، ومعًا يمكننا تنفيذ مشروعات في أفريقيا حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في 21 دولة أفريقية خلال الـ 6 سنوات الماضية، معظمها معنا اليوم. كما يمكننا العمل معاً على إعادة إعمار العراق وليبيا وسوريا والسودان واليمن.

واضاف علينا أن نعمل معًا على خلايا الهيدروجين، حيث تمتلك ألمانيا التكنولوجيا وتمتلك مصر السوق والإرادة السياسية، خاصة مع استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) العام الماضي.

ومن جانبه اعرب الدكتور بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعه العربية الالمانية عن تقديره لعقد اللقاء مع اتحاد الغرف التجارية المصرية بحضور عددا من رجال الاعمال المصريين المتميزين، مشيرا الي حرص الغرفة للتعاون مع الاتحاد في مختلف المجالات.

شهد اللقاء كل من الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية والدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان العربية وهاني محمود نائب اول رئيس اتحاد الغرف وعمرابو العيون نائب ثان رئيس اتحاد الغرف ورئيس غرفة اسيوط ومحمد سعده سكرتير اتحاد الغرف ورئيس غرفة بورسعيد ومحمد المصري عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف ومحمد وحيد رئيس غرفة جنوب سيناء وعماد قناوي عضو مجلس ادارة الاتحاد والدكتور عبد العزيز مخلافي امين الغرفة الالمانية العربية، وعددا من رجال الاعمال المصريين.