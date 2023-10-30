مدير أونروا: 70% من شهداء أهالي غزة أطفال ونساء

قال فيليب لازاريني مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إن ما يحدث للفلسطينيين تهجير قسري، موضحًا أن أكثر من 600 ألف نازح باتوا موجودين في المدارس والمباني التابعة لأونروا والتي باتت مكدسة حيث يعيشون في ظروف مقززة وغير صحية ومقززة ولا يحصلون على الغذاء أو المياه الكافيين ويفترشون الفراش دون مراتب للنوم.

وأضاف لازاريني، في كلمته بجلسة مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في القضية الفلسطينية، التي أذاعتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجوع واليأس باتا يتحولان إلى غضب تجاه المجتمع الدولي، موضحًا: "قرابة 70% من أولئك الذين وصلتنا بمقتلهم نساء وأطفالا".

وتابع: "منظمة أنقذوا الأطفال أشارت إلى أن 3200 طفل قتلوا في غزة في الأسابيع الثلاثة الماضية، بما يتعدى عدد الأطفال الذين يقتلون سنويا في النزاعات المسلحة منذ عام 2019 ولا يمكن أن نعتبر هذا الأمر بمثابة أضرار ونتائج جانبية".

عقاب جماعي

وشدد على أن السكان المدنيين في غزة يتعرضون لعقاب جماعي وتهجير قسري، مردفًا: "الخدمات الأساسية في غزة تنهار، والأدوية قد تنتهي والوقود ينفذ والماء والغذاء تنفذ".

وتابع: "شوارع غزة باتت تملأها مياه المجاري، وذلك سيمثل خطرا صحيا في القريب العاجل، والضربة الأخيرة هي انقطاع الاتصالات في عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما زاد حدة الرعب والمعاناة التي يشعر بها شعب غزة".

وأكد، أن انقطاع الاتصالات يعني سكان غزة لن يتمكنوا من التواصل مع أحبائهم داخل وخارج غزة حتى يعرفوا أنهم على قيد الحياة وهم لم يتمكنوا من معرفة ما إذا كانوا سيحصلون على الخبز من أونروا، وشعروا بأنهم تُخُلِّي عنهم وقُطعوا عن العالم.