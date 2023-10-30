Bungie سرح الموظفين وتؤخر Marathon و Destiny 2: The Final Shape

وبحسب ما ورد قام Bungie بتسريح عدد غير معروف من الموظفين وتأخير لعبتين متوقعتين للغاية. أفاد جيسون شراير من بلومبرج أن الرئيس التنفيذي للاستوديو، بيت بارسونز، حذر الموظفين من أنهم سيسمعون بعض الأخبار اليوم أثناء الإعلان عن اجتماع الفريق في وقت لاحق يوم الثلاثاء لمناقشة أحداث اليوم.

وفي الوقت نفسه، يقال إن الاستوديو قد قام بتأخير توسعة Destiny 2، The Final Shape، ولعبة الاستوديو التالية، Marathon. وأتمت شركة سوني صفقتها العام الماضي لشراء Bungie مقابل 3.6 مليار دولار.



وفقًا لبلومبرج، أخر Bungie لعبة Destiny 2: The Final Shape إلى يونيو من هدفها الأصلي في 27 فبراير 2024. وعلى الرغم من أن التوسيع ليس بالضرورة نهاية Destiny 2، إلا أنه سيكون بمثابة حل يختتم النهايات الفضفاضة لقصتها الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، قام الاستوديو بتأجيل تاريخ إصدار لعبة إطلاق النار Marathon إلى عام 2025. هذا العنوان، الذي يعيد تشغيل عنوان IP من إحدى الألعاب الكلاسيكية لأجهزة Mac في التسعينيات، هو محاولة Bungie لإعادة تأسيس نفسها كقوة في صناعة الألعاب الحديثة خارج Destiny.

انضمت شركة Sony إلى جزء كبير من صناعة الألعاب (وعالم التكنولوجيا بشكل عام) في تسريح الموظفين هذا العام. واجه كل من Naughty Dog وMedia Molecule وفريق دعم الفنون المرئية في PlayStation تخفيضات في الآونة الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، قامت Epic Games بتسريح حوالي 900 موظف في سبتمبر، وأعلنت CD Projekt Red في يوليو أنها ستسرح حوالي 100 موظف. كما قامت Niantic وTelltale وEA وUnity بالتخلي عن العمال في عام 2023.