تجديد حبس المتهمين بسرقة السيارات فى الأميرية

جددقاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، اليوم الأثنين، حبس المتهمين بسرقة السيارات بدائرة القسم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية منالقبض على شخصين، أحدهما لديه سجل جنائي، والآخر يحمل جنسية إحدى الدول؛ لقيامهما بسرقة سيارة في دائرة قسم شرطة الأميرية باستخدام سيارة ملك لأحدهم.

وتم ضبط السيارتين وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقتين من نفس العيار ومصوغات ذهبية، كما قدموا معلومات حول عملائهم الذين يمتلكون سوء النية، وكانوا 4 أشخاص، أحدهم لديه سجل جنائي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جهة أخرى شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط (45) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (11 بندقية آلية-13 بندقية خرطوش- 3 طبنجات - 27 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (45 متهمًا لـ 31 منهم معلومات جنائية").

ضبط (18) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,430 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,980 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (21 متهم لـ 18 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ (972) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن أسوان

ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين- فرد خرطوش) بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.

تنفيذ (617) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام–كمية من مخدر البانجو وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 11 كيلو جرامًا – كمية من مخدر الهيروين - 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.