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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فينيسيوس يتوج بجائزة سقراط " الإنسانية "في حفل الكرة الذهبية 2023

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

حصل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد علي جائزة "سقراط" للأعمال الإنسانية في عام 2023 وذلك خلال حفل مجلة فرانس فوتبول المقام مساء اليوم الإثنين، بالعاصمة الفرنسية باريس.

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وكان السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي الحالي توج بهذة الجائزة في نسختها الماضية.
 

و يُعقد حفل الكرة الذهبية سنويًا ويُنظم بواسطة مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، ويجمع بين نجوم كرة القدم ومحبيها من مختلف أنحاء العالم لتكريم الأفضل والأبرز في هذه الرياضة الشهيرة.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2023، 30 لاعبا، يتصدرهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي والذى يعد الأبرز لحصد الجائزة للمرة الثامنة في التاريخ، وإيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، والنجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

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