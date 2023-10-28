فينيسيوس جونيور يقود هجوم ريال مدريد أمام برشلونة بالكلاسيكو

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره برشلونة، في المباراة المعروفة باسم كلاسيكو الأرض، وذلك في اللقاء الذي يجمهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:-

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، توني روديجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد:-

ومن المقرر ان تبدأ مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، و الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، و السادسة و الربع بتوقيت أبوظبي.