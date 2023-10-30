إثيوبيا توقع علي اتفاقية إنشاء الوكالة الإفريقية للمخاطر

وقع السفير ميسغانو أريغا، وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا على اتفاقية إنشاء الوكالة الأفريقية للمخاطر (ARC) ، بحضور وفد مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة محمد خليل سالم بخاري المستشار القانوني لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وقد حفل مراسم التوقيع الرسمي وزيرة الدولة بوزارة المالية الإثيوبية، سيميريتا سيواسيو، وممثلو معهد التحول الزراعي في إثيوبيا والوزارات التنفيذية الأخرى في مقر وزارة الخارجية بأديس أبابا.

وأشار وزير الدولة إلى أنه بالنظر إلى التأثير الكبير لتغير المناخ على القطاع الزراعي في إثيوبيا، فإن العمل التعاوني مع المؤسسات الإقليمية والدولية مثل وكالة قدرة المخاطر الأفريقية أمر مهم.



وشدد السفير ميسغانو أيضًا على التزام الحكومة بالعمل بالتعاون مع وكالة قدرة المخاطر الأفريقية في بناء قدرات الاستجابة الوطنية.



وأشاد محمد سالم بخاري بالتزام الحكومة الإثيوبية بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعد خطوة مهمة للانضمام إلى تحالف البحوث الزراعية.

وبهذا التوقيع ، تنضم إثيوبيا إلى صفوف الدولة العضو رقم 38 التي تنضم إلى إتفاقية ARC، لتأمين الحماية المالية وتعزيز الاستعداد للكوارث.

وتعتبر الوكالة الأفريقية للمخاطر (ARC) ، وكالة متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقي ومقرها في جنوب إفريقيا، وتم تأسيسها في عام 2012 لمساعدة الدول الأعضاء على التخطيط والتخطيط والاستجابة لأحداث الطقس المتطرفة والكوارث الطبيعية الأخرى ، وبالتالي حماية الغذاء.



وفي أول أربع سنوات من العمليات ، أطلقت آلية تأمين الوكالة بأكثر من 36 مليون دولار أمريكي إلى بلدان في منطقة الساحل وجنوب إفريقيا لتقديم المساعدة في الوقت المناسب لأكثر من 2.1 مليون شخص و900،000 من الماشية المتضررة من الجفاف الشديد.



وفي محاولة لزيادة الحماية ضد الأحداث المناخية القاسية في المناطق الريفية، أخذ بنك التنمية الإفريقي القيادة لتصميم مرفق تمويل مخاطر الكوارث في إفريقيا، وهو برنامج سيوسع نطاق الوصول إلى مرافق نقل المخاطر الخاصة بالوكالة، للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

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