الديهي يهاجم الدول الرافضة لوقف إطلاق النار في غزة: سقطت في مستنقع اللإنسانية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مجلس الأمن الدولي أفشل الكثير من القرارات اللازمة لوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة، معقبًا: " فهو ليس مجلس للأمن ، ولكنه مجلس للانحياز الدولي ، حيث سقط في كل الاختبارات، فلم يوقف أي حرب مشتعلة، وفشل في مهامه".

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء اسبت، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت بأغلبية 120 دولة على القرار العربي المقدم للجمعية بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولكن للأسف هناك 14 دولة رفضت القرار، معقبًا: "14 دولة سقطت في مستنقع اللا إنسانية، ووقفت بدناءة ضد الإنسانية".

ولفت إلى أن الدول التي رفضت وقف إطلاق النار هي النمسا وكرواتيا، والمجر، وبعض الجزر، والولايات المتحدة، ودولة الاحتلال الإسرائيلي، معقبًا: “هذه الدول تقف ضد الإنسانية وتنحاز إلى الاحتلال”.

وأشار إلى أن هناك 45 دولة امتنعوا عن التصويت على القرار العربي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، منهم تونس والعراق، وهذا الأمر غريب جدًا.