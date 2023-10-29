الديهي يستنكر مزايدات الإخوان: يجاهدون من لندن وتركيا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حزب الله يمتلك 150 ألف صاروخ قادرة على الوصول إلى كل أنحاء إسرائيل، ورغم ذلك لم يتدخل في الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات إيرانية صدرت لحزب الله بعدم المشاركة في الحرب حتى الآن.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الأحد، أن حزب الله عاجز عن التحرك، وكان يهدد بالتحرك والمشاركة في الحرب إذا اجتازت إسرائيل قطاع غزة، وبعد الاجتياز لم يتحرك حزب الله ، معقبًا: "حزب الله الذي يتحدث عن النضال والتحرير والمقاومة لم يتحرك مثله مثل الإخوان التي تتحدث عن القضية الفلسطينية والقدس باستمرار، ولم تفعل شيء لنصرة القضية الفلسطينية".

ولفت إلى أن الإخواني هاني السباعي في لندن يتحد عن تحرير القضية الفلسطينية والكثير من القيادات الأخرى، كما أن بوكو حرام المتواجدة في نيجريا تتحدث عن تحرير القدس، متسائلاً: "انتوا فين من القدس، قاعدين في لندن وتركيا وبيتكلموا عن الجهاد".