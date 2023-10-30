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الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 68000 علبة سجائر داخل مخزن غير مرخص فى أسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

بناء على المعلومات الوارده الي المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بالاشتراك مع العميد احمد شكري رئيس مباحث التموين باسيوط والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين باسيوط والسيد  عبداللطيف فضالي رئيس حي شرق والسيد ممدوح جبر مدير إدارة المتابعه الميدانيه  والساده ماموري الضبط القضائي بالمديرية وإدارة تموين حي شرق اسيوط 
تم مفاجئة احد المخازن  بناحية شركة فريال ثان اسيوط حيث تم ضبط

عدد  68000  علبه سجائر مختلفة الأنواع داخل المخزن الذي اتضح انه غير مرخص كما أن السجل التجاري و البطاقه الضريبية منتهية منذ فترة طويلة

وذلك من خلال قيام مسؤلي الشركة بصرف كميات للمتعهد في مكان غير مرخص وكذلك بطاقة ضريبية وسجل تجاري منتهي مما يسبب تسرب كميات كبيره من السجائر  الي السوق السوداء  وتربح فئة قليله من الأشخاص من جراء ذلك


جاء ذالك 
بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين واللواء الوزير عصام سعد محافظ اسيوط بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخازن وكذلك تشديد الرقابة علي مبيعات السجائر الذي شهد جشع للتجار  وتحقيق مكاسب بالملايين وذلك علي حساب الموطن

تم مصادرة الكميات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمه للعرض علي النيابة العامة.

 

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الجريدة الورقية