بدون سمنة.. طريقة عمل محشي كرنب صحي

محشي كرنب من أنواع المحاشي التي يعشقها الكثير؛ لمذاقه اللذيذ والشهي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالزيت، للحصول على مذاق لذيذ وخفيف.

محشي كرنب

طريقة عمل محشي كرنب

المقادير

- كرنب : رأس (متوسط الحجم)

- ماء : 2 لتر (لسلق الملفوف)

- كمون : 2 ملعقة صغيرة

- أرز المصري : كوب

- بصل : 1 حبة (صغير الحجم ومفروم)

- طماطم : 3 حبات (صغيرة الحجم ومفرومة)

- بقدونس : كوب (مفروم)

- نعناع : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- شبت : ربع كوب (مفروم)

- عصير الليمون : نصف كوب

- زيت الزيتون : نصف كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- ماء : كوب ونصف

طريقة التحضير

ضعي الماء في قدر عميق على النار، وأضيفي الكمون، واتركيه حتى الغليان، ثم أضيفي أوراق الملفوف لبضع ثواني حتى تلين، ثم ارفعيها وضعيها في مصفاة.

قطعي أوراق الكرنب إلى قطع صغيرة متساوية الحج، ومناسبة للحشي.

اغسلي الأرز وانقعيه في ماء فاتر لحوالي 15 دقيقة، ثم صفيه من ماء السلق.

ضعي الأرز، والبصل ، والطماطم، والبقدونس، والنعناع، والشبت، وعصير الليمون، والزيت، والفلفل الأسود، والملح في وعاء وقلبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها.

افردي ورقة الملفوف وضعي فيها حوالي ملعقة كبيرة من حشوة الأرز، ثم لفيها، وكرري العملية حتى إنتهاء الكمية.

في قدر ستانلس ستيل سميك القاعدة رصي الملفوف المحشي، ثم صُبي فوقه ما تبقى من سائل خليط الحشوة وأضيفي الماء.

ضعي القدر على نار متوسطة لمدة 10 دقائق.

خففي النار، واتركي القدر لحوالي 30 دقيقة حتى تمام نضج الملفوف.

اسكبي محشي الكرنب في طبق التقديم وقدميه ساخناً.