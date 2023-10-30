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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد صلاح يحصل على المركز الـ 11 في ترتيب الكرة الذهبية وبونو في الـ 13

محمد صلاح
محمد صلاح

حصل الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي على المركز الـ 11 في ترتيب الكرة الذهبية لهذا العام 2023، قبل انطلاق الحفل، والذي سيكون في التاسعة من مساء اليوم الأثنين.

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ونجح الدولي المصري في خطف الأنظار إليه خلال الفترة الماضية، مما جعله أحد أفضل لاعبي الريدز خلال الاَونة الأخيرة، لكنه عاني مع نهاية الموسم الماضي.

وشهد ترتيب الكرة الذهبية تواجد النجم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي على المركز الثالث عشر، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب في بطولة كأس العالم قطر 2022 الماضية.

وينافس الثنائي ليونيل ميسي وإرلينج هالاند على الفوز بالكرة الذهبية بعد المستويات التي قدمها الثنائي خلال العام الجاري، حيث نجح ميسي في قيادة منتخب بلاده الأرجنتيني للفوز بكأس العالم قطر 2022، بينما ساهم هالاند في حصول مانشستر سيتي على لقب الثلاثية التاريخية “دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد”.

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