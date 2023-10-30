ياسمين الخطيب تشارك الهلال الأحمر في دعم غزة

حرصت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب على مشاركة الهلال الأحمر في تجهيز المساعدات الأنسانية والطبية لأهالي غزة، وشاركت متابعيها ببعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع بتادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وبدت ياسمين صبري بإطلالة كاجوال ناعمة وعليه جاكيت الهلال الأحمر المصري.

ولم تتكلف بتسريحة الشعر ولا بوضع كميات كبيرة مكياج مع لون الوردي في الشفاه.

وعلقت على الصور، قائلة: " التعاطف والاكتفاء بالدعاء لا يكفي، ساهم في إغاثة أهل غزة من خلال التبرع لجمعية الهلال الأحمر المصري".

وتابعت: " لمدهم بالمساعدات الطبية والمعيشية اللازمة، ومساندتهم للتمسك بالحياة، أحياء وباقون وللحلم بقية".

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب ، (1981-) كاتبة وفنانة تشكيلية ومذيعة مصرية.هي ابنة الكاتب عبداللطيف الخطيب. بدأت مسيرتها المهنية ككاتبة مقال في العديد من الصحف المصرية، منها "صحيفة الوطن"، وجريدة الأخبار"، وصحيفة الأحرار"، و"صحيفة الدستور".كما كانت رئيس تحرير القسم الاجتماعي في "جريدة صوت الأمة".

من مؤلفاتها: "التاريخ الدموي"، "ولاد المرة"، و"كنت في رابعة"، و"ست الحسن".في المجال الإعلامي عملت كمقدمة للفقرة الثقافية على "قناة روتانا مصرية"، ثم شاركت في تقديم برنامج "من الآخر" مع الإعلامي تامر أمين، لتتجه إلى العمل في "قناة النهار" وقدمت برنامج "من الآخر.

ولدت ياسمين سيد عبد اللطيف الخطيب في عام 1981 بالقاهرة لأب مصري، وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينات (المطبعة المصرية)، ومؤلف كتاب «الفرقان» الذي أثار ضجة كبيرة.

بدأت كتابة المقالات عام 2010، وكان مقالها الأول عن أوجه التشابه بين نشأة الأحزاب الشيوعية في مصر ونشأة الدولة القرمطية، لتنتظم بعد ذلك في كتابة المقالات الأسبوعية في الشأن السياسي والتشكيلي والعام، وكتبت في معظم الصحف المصرية منها الأخبار والوطن والأحرار وفيتو والدستور. ورأست تحرير القسم الاجتماعي بجريدة صوت الأمة عام 2015

في 9 أغسطس 2021 احتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب، بعقد قرانها، على رجل الأعمال رمضان حسنى، بحفل صغير أقيم فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من الأهل والأصدقاء منهم المطرب محمد شاهين.

رمضان حسنى هو رجل أعمال ومنتج فني وسينمائي يملك الكثير من المؤسسات التجارية والمؤسسات الاستثمارية والعديد من شركات التطوير العقاري، وقد قام رمضان حسني بإنتاج العديد من الأعمال الفنية للكثير من الفنانين، ومن هذه الأعمال التي أنتجها، أغنية للفنان محمد محيي واغنية للفنان محمد رشاد.

وأكثر ما لفت الانتباه في عقد قران ياسمين الخطيب هو إتمام الزواج علي يد مأذونة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات من الحفل.