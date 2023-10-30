مهم للنساء.. طبيب يكشف حيلة سحرية تحدد موعد انقطاع الطمث مقدمًا

غالبًا ما تعتقد النساء أن انقطاع الطمث يجب أن يحدث بعد سن الخمسين أو بعد سن الخامسة والخمسين، ولكن في الواقع، فإن توقيت انقطاع الطمث عند النساء يختلف من امرأة لأخرى.

حيلة سحرية تحدد موعد انقطاع الطمث مقدمًا:

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي، تستمر الدورة الشهرية لدى بعض النساء حتى سن الستين، بينما قد تبقى لدى أخريات حتى يبلغن سن اليأس قبل بلوغ الأربعين.

حيلة سحرية تحدد موعد انقطاع الطمث مقدمًا

وفي هذا الصدد، تمكن مجموعة علماء من تطوير طريقة يمكن استخدامها لتحديد موعد انقطاع الطمث بدقة في المستقبل، حتى لو كان عمر المرأة 25 عامًا فقط، وعندها لاحظ الخبراء وجود 257 امرأة تتمتع بصحة جيدة من مختلف الأعمار لمدة 11 عامًا.

ولقد اكتشف الباحثون أن الإشارة الرئيسية لانقطاع الطمث في جسم المرأة هي الهرمون المضاد لمولر (AMH)، وبناءً على مستواه في الدم، يمكنك أن تحسب بدقة متى قد يبدأ "انقطاع الطمث " لذلك، إذا كانت امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا لديها مستويات AMH في الدم تبلغ 0.15 نانوجرام / مل، فسوف تعاني من انقطاع الطمث عند 48 عامًا و10 شهور.

أما في حال إذا كان مستوى هرمون مولر في سن 30 عامًا هو 4.38 نانوجرام/مل، فإن انقطاع الطمث سيبدأ عند 55 عامًا و4 أشهر.