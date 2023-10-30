التوتر لدى النساء يسرّع من انقطاع الطمث

قام طبيب التوليد وأمراض النساء فاردوهي شالونتس بتسمية العوامل التي تسرع ظهور انقطاع الطمث لدى النساء، وبداية انقطاع الطمث تعني انخفاض إنتاج الهرمونات الجنسية بسبب التغيرات المرتبطة بالعمر وكقاعدة عامة، يحدث هذا عند النساء اللاتي يقتربن من سن 50 عامًا، لكن الطبيب شالونتس أشار في إحدى المقابلات إلى أن انقطاع الطمث يمكن أن يحدث في سن مبكرة.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح المرضى الذين لديهم ميل إلى انخفاض احتياطي المبيض وقصور وظيفة المبيض في سن مبكرة تصل إلى 40 عامًا - وفي 30 عامًا، وحتى في سن 20 عامًا - أكثر شيوعًا.

وسرد الأخصائي الأسباب المرضية لتسارع ظهور سن اليأس على شكل الوراثة أو العمليات السابقة أو إنهاء الحمل أو الأمراض الموجودة (على سبيل المثال، من المعروف أنه يتسارع بسبب ارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان، ونوعية الحياة والتغذية وقال الدكتور شالونتس إن وجود عادات سيئة مهم أيضًا نمط الحياة والتوتر لدى النساء يؤدي أيضًا إلى تسريع انقطاع الطمث، والتدخين والكحول من أكثر العوامل الضارة والشائعة التي تسرع ظهور سن اليأس لدى النساء. سموم النيكوتين والكحول لها تأثير سلبي على جسم المرأة ككل.

بالإضافة إلى ذلك، تؤثر درجة النشاط البدني على الجسد الأنثوي: يمكن أن تكون الكثافة الشديدة أو على العكس من ذلك غير كافية عاملًا في بداية انقطاع الطمث، وعامل مؤثر آخر مهم هو السمنة: الدهون الزائدة، التي تحتوي على مواد شبيهة بالهرمونات، تثير تغيرات هرمونية تؤدي إلى انقراض إنتاج هرمون الاستروجين.

ونصح الطبيب النساء بأن “الأطعمة التي تحتوي على هرمون الاستروجين النباتي لها تأثير إيجابي على المجال التناسلي: الحبوب الكاملة، المكسرات، البذور، بذور الكتان، زيت بذور الكتان، زيت الزيتون، الأفوكادو، الأسماك الدهنية”.