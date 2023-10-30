الإثنين 30/أكتوبر/2023 - 08:02 م 10/30/2023 8:02:23 PM

خلال الـ10 سنوات الأخيرة، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا، بتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية بمحافظة الجيزة، سواء أكان بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، أو بإنشاء محاور مرورية جديدة.

خطط جديدة تعتبر تلك المحاور شريان التنمية وقاطرة التقدم التى ستسهم فى تسهيل حركة المواطنين، وتشجيع الاستثمار، وخفض نسبة التلوث، وتخفيف حدة التكدسات المرورية بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين فى تنقلاتهم اليومية.

لقد شهدت محافظة الجيزة خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، تنفيذ 10 محاور مرورية عملاقة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 3685 محورًا مروريًا وطريقًا وشارعًا، حققت نقلة نوعية ونهضة تنموية بشبكة الطرق، كما فتحت مسارات جديدة للتنمية فى ظل الجمهورية الجديدة.

قبل أيام، قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة أعمال تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية بقطاع منطقة فيصل والطريق الموازى لها ومحيط الطريق الدائرى، أعقب جولات سابقة للمحافظ، للاطمئنان على تنفيذ الجدول الزمنى.

الخطة التطويرية التى أعلنت عنها محافظة الجيزة، تستهدف أن يكون محور المريوطية ممشىً سياحيًا وحضاريًا جديدًا أعلى الترعة المغطاة، لتتضمن محال ومطاعم وأنشطة تجارية مجهزة على أعلى مستوى، ضمن المشروع الكبير الذى يتم تنفيذه، لرفع كفاءة وتطوير المحاور المؤدية للمتحف المصرى الكبير.

تلك الجولة التفقدية الدورية، ضرورية لمتابعة نسب التغطية والأعمال الإنشائية لساحات الانتظار ومواقف السرفيس والمنطقة التجارية فى المنطقة، من شارع الملك فيصل وحتى كوبرى الشيشينى بطريق المريوطية.

ويبقى فقط أن نشير إلى أن هذا الإنجاز العظيم يحتاج إلى دراسة تنفيذ «نزلة جديدة»، على المريوطية مباشرة للقادم من طريق مصر إسكندرية الصحراوى، إلى جانب تلك الموجودة على «اللبينى»، لتخفيف الضغط المرورى الهائل، والتيسير على المتجهين من «الصحراوى» إلى «سقارة».

إن المتابع لحالة محور ترعة المريوطية فى السابق، يلاحظ بوضوح، ما كانت عليه تلك المنطقة حتى وقت قريب، من فوضى وإهمال وقمامة، مع غياب الأجهزة المعنية وتحدى القانون، لتشكل نموذجًا حقيقيًا للمناطق العشوائية فى قلب محافظة الجيزة.

لقد تأخر كثيرًا تطوير محور المريوطية، نظرًا لما كان عليه حال جانبى الترعة، حيث آلاف الأطنان من مخلفات المبانى وأعمال الهدم، والقمامة، إضافة إلى الفوضى المرورية والسير عكس الاتجاه، وحركة «التوك توك» العشوائية على مدار اليوم.

لذلك نقدر جيدًا حجم الإنفاق والجهود الكبيرة المبذولة لتطوير الجيزة بكافة أحيائها وشوارعها ومدنها وقراها ومراكزها.. وإذ نشيد ونثمن كل تلك الجهود، نرجو ألا يكون هناك ما يشوه تلك الإنجازات أثناء أو بعد الانتهاء منها.

إننا نتمنى من المحافظ والمسئولين التنفيذيين، ورئيس حى الهرم، القيام بزيارة ميدانية مفاجئة، لمحور المريوطية (فيصل)، حيث لا تزال تلك المشاهد المؤسفة، خلال تنفيذ الأعمال التطويرية، خصوصًا عند تقاطع المريوطية مع شارع فيصل، بوجود العشوائية فى مخالفات المقاهى، وانتشار الباعة الجائلين، ومافيا التوكتوك، والسيرفيس، والسير عكس الاتجاه، فى مشاهد عبثية، تشوه كل إنجاز حضارى.

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