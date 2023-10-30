رياح وسحب رعدية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق اليوم الإثنين.

وقالت الأرصاد في بيان لها، "يسود يوم اليوم الإثنين طقس مائل للحرارة غائم، خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف ليلًا على أغلب أنحاء البلاد، بالإضافة إلى شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، تتكون خلال ساعات الصباح الباكر علي طرق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

الملاحة البحرية

وحول الملاحة البحرية، قالت الهيئة: مازالت حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط والأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج على المتوسط من 1,5 :1 متر، و على البحر الأحمر فهي معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1,5 :1 متر.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

القاهرة العظمى 31، الصغرى 22

العاصمة الإدارية العظمى 32 ، الصغرى 21

الإسكندرية العظمى 29، الصغرى 21

العلمين الجديدة العظمى 28، الصغرى 21

مطروح العظمى 27، الصغرى 19

شرم الشيخ العظمى 33، الصغرى 23

الغردقة العظمى 35، الصغرى 27

أسيوط العظمى 34، الصغرى 20

سوهاج العظمى 35، الصغرى 21

قنا العظمى 36، الصغرى 23

الأقصر العظمى 37، الصغرى 23

أسوان العظمى 37، الصغرى 24