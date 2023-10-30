أسهم " إيفرغراند " الصينية يهوي بنسبة 20% لأدنى مستوى

وصل سعر سهم شركة العقارات الصينية " إيفرغراند " لأدنى مستوى له على الإطلاق عند قرابة 18.8 سنت هونغ كونغ (2.4 سنت أميركي) بعد أن أخر قاض في هونغ كونغ جلسة المحكمة للنظر في التماس التصفية.

شركة العقارات الصينية " إيفرغراند "

وانخفضت أسهم " إيفرغراند " بأكثر من 20% من إغلاق يوم الجمعة الماضي لتسجل مستويات متدنية تاريخية في وقت مبكر من يوم الاثنين، قبل أن تتعافى قليلاً.

وذكر تقرير، أن القاضية ليندا تشان من المحكمة العليا في هونغ كونغ أجلت جلسة الاستماع من 30 أكتوبر إلى 4 ديسمبر، والتي ستكون الأخيرة قبل اتخاذ قرار بشأن موضوع التصفية.

يجب على " إيفرغراند " أن تتقدم بمقترح إعادة هيكلة محدث قبل ذلك التاريخ، وإلا فمن المرجح أن يتم إغلاق الشركة.

في يونيو 2022، قدمت شركة "Top Shine"، المستثمر في وحدة " إيفرغراند " وهي "Fangchebao"، التماسًا لتصفية الشركة العقارية، وفقًا لإيداعات المحكمة العليا في هونغ كونغ، ولكن في ضوء إعادة هيكلة "إيفرغراند"، تم تعليق الأمر.

يعد هذا التطور الجديد بمثابة أحدث ضربة للشركة التي كانت في وقت ما أكبر مطور للقطاع الخاص في الصين من حيث المبيعات.

وفي أواخر سبتمبر، كشفت " إيفرغراند " أن مديرها ورئيسها التنفيذي يخضعان للتدقيق بسبب جرائم مشتبه بها.

وقالت " إيفرغراند " في بيان لبورصة هونغ كونغ، إن رئيس مجموعة " إيفرغراند " خضع لإجراءات إلزامية وفقا للقانون بسبب الاشتباه في ارتكاب جرائم غير قانونية.

وقبل ذلك، أخرت " إيفرغراند " أيضًا اجتماعًا لإعادة هيكلة الديون وأعلنت أن مبيعات المجموعة انخفضت إلى أقل مما توقعته منذ إعلان إعادة هيكلة الديون في مارس.

وعلى هذا النحو، رأت الشركة الصينية أنه من الضروري إعادة تقييم شروط إعادة الهيكلة المقترحة "لتلبية الوضع الموضوعي للشركة وطلب الدائنين"، على حد قولها.

علاوة على كل هذه التحديات، لم تتمكن الشركة من إصدار سندات جديدة بموجب خطة إعادة هيكلة ديونها، بسبب التحقيق في شركة Hengda Real Estate التابعة لها في سبتمبر.

الأسهم الأمريكية في مستهل أسبوع حافل بنتائج الأعمال وقرارات الفائدة

الأسهم الأمريكية

فتحت المؤشرات الرئيسية في الأسهم الأمريكية على ارتفاع، اليوم الاثنين، في مستهل أسبوع حافل بنتائج الأعمال وقرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في حين تجاهل المستثمرون المخاوف من الصراع في الشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي فى الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو119.95 نقطة أو بنسبت ارتفاع تعادل نحو 0.37% عند الفتح ليصل إلى مستوى 32537.54 نقطة.

وفتح ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى الأسهم الأمريكية مرتفعا بنحو 22.02 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.53% ليصل الى مستوى 4139.39 نقطة .

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا بواقع 107.45 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.85% ليصل إلى مستوى نحو 12750.47 نقطة عند جرس الافتتاح.