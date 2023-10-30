الأسهم الأمريكية في مستهل أسبوع حافل بنتائج الأعمال وقرارات الفائدة

فتحت المؤشرات الرئيسية في الأسهم الأمريكية على ارتفاع، اليوم الإثنين، في مستهل أسبوع حافل بنتائج الأعمال وقرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في حين تجاهل المستثمرون المخاوف من الصراع في الشرق الأوسط.

الأسهم الأمريكية

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي فى الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو119.95 نقطة أو بنسبت ارتفاع تعادل نحو 0.37% عند الفتح ليصل إلى مستوى 32537.54 نقطة.

وفتح ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى الأسهم الأمريكية مرتفعا بنحو 22.02 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.53% ليصل الى مستوى 4139.39 نقطة .

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا بواقع 107.45 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.85% ليصل إلى مستوى نحو 12750.47 نقطة عند جرس الافتتاح.

الأسهم الأوروبية بدعم قطاع الرعاية الصحية مع تراجع عوائد السندات

الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة خلال تعاملات، اليوم الاثنين، مدعومة بأسهم الرعاية الصحية مع تراجع عوائد السندات بينما يقيم المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسية 0.8% بعد تراجعه بأكثر من 4% في الأسبوعين الماضيين.

وانخفضت عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو مع اعتقاد المستثمرين بأن الأسواق متأثرة على نطاق واسع بتوقعات ببقاء أسعار الفائدة أعلى لمدة أطول.

وأظهرت بيانات أولية أن معدل التضخم السنوي في إسبانيا في أكتوبر لم يتغير عن الشهر الماضي عند 3.5%.

وصعد قطاع الرعاية الصحية فى الأسهم الأوروبية بنسبة 1.1% مدعوما بارتفاع نسبته 2.5% لسهم نوفو نورديسك.

وقفز سهم سيمنس للطاقة فى الأسهم الأوروبية 9% مع استمرار المحادثات خلال بداية الأسبوع الجاري مع برلين بشأن ضمانات بنحو 15 مليار يورو (15.8 مليار دولار) تتعلق بمشاريع.

وصعد سهم داسو سيستم فى الأسهم الأوروبية 3% بعد أن قام جيه.بي مورغان برفع توصيته لشركة البرمجيات الفرنسية إلى "زيادة الوزن" من "تقليل الوزن" في المحافظ الاستثمارية.

وارتفع سهم إتش.إس.بي.سي فى الأسهم الأوروبية 1.2% بعد الإعلان عن عملية جديدة لإعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار وزيادة الأرباح لأكثر من المثلين في الربع الثالث.