الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا اليوم الإثنين

بوابة الوفد الإلكترونية

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الإثنين 30 -10-2023، ليغق مؤشر السوق العام مرتفعًا 53.02 نقطة ليقفل عند مستوى 10535.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

txt

تباين لمؤشرات البورصة وسط خسائر بلغت 15.6 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

txt

تباين في أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

 

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 171 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 62 شركة على تراجع.

 وكانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، وملاذ للتأمين، وكابلات الرياض، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، ومرافق الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وسدافكو، ومبكو، والأسماك، وصناعات الورق الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.14% و3.36% .

 فيما كانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، وأرامكو السعودية، والكيميائية، وأمريكانا، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات التعاونية، وأرامكو السعودية، والراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، وسليمان الحبيب الأكثر نشاطًا في القيمة.

 وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 105.59 نقاط ليقفل عند مستوى 22490.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 15.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

 

مواد متعلقة

الجامعة البريطانية تختتم أضخم مشروع للنمو الصناعي

انطلاق مؤتمر المستثمرات العرب من جامعة الدول العربية بحضور سيدة صربيا الأولى

تباين لمؤشرات البورصة وسط خسائر بلغت 15.6 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

تباين في أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد
الجريدة الورقية