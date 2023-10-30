مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا اليوم الإثنين

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الإثنين 30 -10-2023، ليغق مؤشر السوق العام مرتفعًا 53.02 نقطة ليقفل عند مستوى 10535.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 171 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 62 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، وملاذ للتأمين، وكابلات الرياض، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، ومرافق الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وسدافكو، ومبكو، والأسماك، وصناعات الورق الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.14% و3.36% .

فيما كانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، وأرامكو السعودية، والكيميائية، وأمريكانا، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات التعاونية، وأرامكو السعودية، والراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، وسليمان الحبيب الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 105.59 نقاط ليقفل عند مستوى 22490.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 15.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.