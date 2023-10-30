ارتفاع معظم الأسهم الخليجية خلال تعاملات اليوم

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 30 أكتوبر، مع تركيز المستثمرين على مصير أسعار الفائدة قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع، متجاهلين التداعيات المحتملة للحرب بين إسرائيل وغزة.

الأسهم في الخليج

ومن المرجح أن تهيمن اجتماعات المركزي الأميركي التي ستنتهي يوم الأربعاء على الأسواق في هذا الأسبوع المزدحم الذي يشهد أيضا صدور بيانات التوظيف الأميركية وأرباح شركات ذات ثقل في مجال التكنولوجيا مثل أبل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، مما قد يحدد مسار الأسهم والسندات لبقية العام .

وسيعلن بنكا إنجلترا واليابان أيضا عن قرارات السياسة النقدية في الأيام المقبلة.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.

وربح مؤشر سوق الأسهم السعودية بما يصل نسبته 0.5% مع صعود سهم شركة عِلم المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية بما يصل نسبته نحو 2.3% غداة الإعلان عن ارتفاع حاد في أرباحها الفصلية.

وفي قطر، ارتفع المؤشر الأسهم الرئيسي بما يصل نسبته نحو 1.7% بعد وصوله إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات.

وصعد الأسهم فى البنك التجاري بما يصل نسبته نحو 4.5% وسهم شركة الاتصالات أريدُ بما يصل نسبته نحو 4.7%.

وزاد مؤشر الأسهم فى دبي بما يصل نسبته نحو 1.4% مدعوما بارتفاع سهم شركة سالك لخدمات تحصيل الرسوم 5.6%.

وفي أبوظبي ارتفع مؤشر الأسهم بما يصل نسبته نحو 0.5%، بحسب الاسواق العربية.

وهاجمت القوات والدبابات الإسرائيلية مدينة غزة من الشرق والغرب اليوم الاثنين بعد 3 أيام من بدء العمليات البرية في القطاع الفلسطيني، مما زاد الضغوط الدولية لحماية المدنيين.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.5% مدعوما بارتفاع سهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" المحتكرة لصناعة التبغ 11.6%.

الأسهم الأمريكية في مستهل أسبوع حافل بنتائج الأعمال وقرارات الفائدة

الأسهم الأمريكية

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الاثنين، في مستهل أسبوع حافل بنتائج الأعمال وقرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في حين تجاهل المستثمرون المخاوف من الصراع في الشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي فى الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو119.95 نقطة أو بنسبت ارتفاع تعادل نحو 0.37% عند الفتح ليصل إلى مستوى 32537.54 نقطة.

وفتح ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى الأسهم الأمريكية مرتفعا بنحو 22.02 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.53% ليصل الى مستوى 4139.39 نقطة .

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا بواقع 107.45 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.85% ليصل إلى مستوى نحو 12750.47 نقطة عند جرس الافتتاح.