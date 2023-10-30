عاجل
خدمات مجانية من البنوك للمواطنين.. ساعات ويغلق الباب
الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مستشار الرئيس الفلسطيني يطالب بالضغط على الإدارة الأمريكية: البيت الأبيض يوجه الاحتلال

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني

استنكر الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة، مؤكدًا أن القطاع يعيش أزمة مستمرة تتفاقم بسبب شح المياه والدواء والغذاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن القصف مستمر مع اجتياح بري ببعض المحاور المختلفة على القطاع من كل المحاور، منوهًا إلى أن خدمة الإسعاف في أدنى مستوياتها بسبب قصف سيارات الإسعاف، وعشرات الآلاف من المباني التي قصفت وهدمت.

txt

عاجل.. مشاورات مكثفة لعقد قمة لبحث التصعيد العسكري في غزة

txt

دقيقة حداد على شهداء غزة بالمؤتمر الاستثمار العربى الأفريقى

وأشار إلى أن  الدعم الأمريكي بالمال والسلاح والخبرات العسكرية لجيش الكيان المحتل يتسبب في غياب هدنة إنسانية، لافتًا إلى أن دولة الاحتلال لا تسمع إلا للبيت الأبيض فقط، والضغط يجب أن يمارس على الإدارة الأمريكية لوقف تلك المجازر.

ولفت إلى أنه لا شعبية ولا قبول لجيش الاحتلال، وكل ما يعني الفلسطينيين إنقاذ الشعب في قطاع غزة ووقف جرائم الحرب وإمداد القطاع بكل الاحتياجات التي يحتاجها، لأن سياسة الاحتلال تدفع الأمور رغما عن الجميع نحو الكراهية والضغينة، ونحن في خضم الحرب نواجه وحشية وهمجي، رغم تلاحم الشعب الفلسطيني، ولا حل سوى الحل السياسي فقط.

وأردف أن مصر تركز في خطابات ومحادثاتها من خلال الرئيس السيسي على ضرورة الحل السياسي، وكذلك الأردن والسعودية وبعض الدول الأوروبية، وفي تلك اللحظة أولوياتنا وقف العدوان وإنقاذ المدنيين وما تبقى من مظاهر الحياة؛ حتى لا نصل لمرحلة التفاوض على اللاشيء.

 

مواد متعلقة

إيطاليا ترسل أول طائرة محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة عبر مصر

قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة

دخول 33 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مئات الأمتار في قطاع غزة

الصومال تؤكد استعدادها لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

الخارجية: مصر لم ولن تدخر جهدًا لسرعة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

الجاليات العربية في أوكرانيا تتضامن مع أهالي قطاع غزة.. وتؤكد دعمها للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني

السيسي: مصر تعمل على ملف إطلاق الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة (شاهد)
الجريدة الورقية