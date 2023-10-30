مستشار الرئيس الفلسطيني يطالب بالضغط على الإدارة الأمريكية: البيت الأبيض يوجه الاحتلال

استنكر الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة، مؤكدًا أن القطاع يعيش أزمة مستمرة تتفاقم بسبب شح المياه والدواء والغذاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن القصف مستمر مع اجتياح بري ببعض المحاور المختلفة على القطاع من كل المحاور، منوهًا إلى أن خدمة الإسعاف في أدنى مستوياتها بسبب قصف سيارات الإسعاف، وعشرات الآلاف من المباني التي قصفت وهدمت.

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي بالمال والسلاح والخبرات العسكرية لجيش الكيان المحتل يتسبب في غياب هدنة إنسانية، لافتًا إلى أن دولة الاحتلال لا تسمع إلا للبيت الأبيض فقط، والضغط يجب أن يمارس على الإدارة الأمريكية لوقف تلك المجازر.

ولفت إلى أنه لا شعبية ولا قبول لجيش الاحتلال، وكل ما يعني الفلسطينيين إنقاذ الشعب في قطاع غزة ووقف جرائم الحرب وإمداد القطاع بكل الاحتياجات التي يحتاجها، لأن سياسة الاحتلال تدفع الأمور رغما عن الجميع نحو الكراهية والضغينة، ونحن في خضم الحرب نواجه وحشية وهمجي، رغم تلاحم الشعب الفلسطيني، ولا حل سوى الحل السياسي فقط.

وأردف أن مصر تركز في خطابات ومحادثاتها من خلال الرئيس السيسي على ضرورة الحل السياسي، وكذلك الأردن والسعودية وبعض الدول الأوروبية، وفي تلك اللحظة أولوياتنا وقف العدوان وإنقاذ المدنيين وما تبقى من مظاهر الحياة؛ حتى لا نصل لمرحلة التفاوض على اللاشيء.