دقيقة حداد على شهداء غزة بالمؤتمر الاستثمار العربى الأفريقى

شهدت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين انطلاق مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي "الشباب محور التنمية .. الفرص والتحديات"فى دورته ال26 برئاسة دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر .

وبحضور شخصيات رفيعة المستوى : ضيف شرف المؤتمر تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا. سمو الشيخة مريم الصباح "مرايم الخير" . مجلس الأعيان الأردني دولة فيصل بن عاكف الفايز والذى أناب عنه سعادة العين المهندس عبد الحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني..وممثلى 32 دولة .

ومن الوزراء رعاة المؤتمر لواء أ.ح خالد مجاور مساعد وزير الدفاع للشؤون الخارجية، ومشاركة لواء حسام نجيدة مدير عام جهاز المشروعات الوطنية، وممثلى الوزارات الراعية والسفراء و جامعة الدول العربية . . لواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق ومستشار اللجنة العليا باتحاد المستثمرات العرب . ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة، والمهندس رامى غالى رئيس لجنة رجال الأعمال بالاتحاد .و الشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر استادات للاستثمار الرياضي. أون باسيف للذكاء الاصطناعى. مجموعة تى سى آل للمنظفات صديقة البيئة .

وفى كلمة الأمانه العامة لجامعة الدول العربية

خلال افتتاح المؤتمر التى ألقتها السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة - الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإجتماعية ، بدأت بطلب الوقوف دقيقة حداد على شهداء غزة .



وأكدت أنه لمن دواعي السرور، أن يستضيف مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض "الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي" في دورته السادسة والعشرين تحت شعار "الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات"، والمقرر عقده بمحافظة جنوب سيناء بشرم الشيخ خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2023،

ونقلت تحيات السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،

وأضافت قائلة : " أؤكد ما يحدو السفير أحمد أبو الغيط من حرص على دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز دور المجتمع المدني والشباب العربي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإيمانه الراسخ بالمساهمة القيمة للمرأة العربية المستثمرة في منظومة اقتصادات الدول العربية".

كما توجهت بجزيل الشكر للدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب على تنظيم هذا الحدث الهام، وتأمين كافة أسباب نجاحه



وقالت ينعقد مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي في دورته 26 تحت شعار "الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات" برعاية جامعة الدول العربية ورئاسة مجلس الوزراء المصري وعدد كبير من الوزارات بجمهورية مصر العربية، بما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه المؤتمر والقائمين عليه بالشباب العربي والحرص على رصد تطلعاتهم وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية الهادفة لا سيما في ضوء اعتماد عام 2023 عام الشباب العربي، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بوزراء الشباب والرياضة العرب على هامش انعقاد اجتماعات الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة في مايو 2022،

كما أن المشاركة الواسعة التي يشهدها المؤتمر لضيوف أعزاء من دول عربية وإفريقية وأوروبية عديدة يؤكد عمق الروابط التاريخية والجغرافية بين المنطقة العربية والفضاءين الافريقي والأوروبي، وما يجمع بينهم من تحديات مشتركة تستدعي مزيد التنسيق بين الجانبين لوضع برامج شراكة يكون لمنظمات المجتمع المدني وللشباب العربي دور في تنفيذها خدمة للمصالح المشتركة.

وأضافت قائلة : أنه منذ أيام قليلة، وفي ضوء الاستعدادات الجارية لعقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقد دورتها الخامسة بنواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، نظمت الجامعة العربية منتديي "المجتمع المدني والأمن الغذائي" و"الشباب العربي والأمن الغذائي" في دورتهما الخامسة وذلك يومي 24 و25 أكتوبر/تشرين أول 2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة،

وقد صدر عن المنتديين رسائل وتوصيات سيتم رفعها لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية خلال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقبلة، والتي نسأل الله أن تكلل أعمالها بالسداد وأن يتم خلالها اتخاذ قرارات من شأنها مزيد تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. كما وجه الوزراء ورؤساء المنظمات الإقليمية العربية ومنظمات المجتمع المدني، والشباب المشاركين في أعمال المنتديين رسالة إلى الرأي العام العربي والدولي بشأن الأوضاع في غزة أكدت رفض الممارسة الإسرائيلية للعقاب الجماعي المنافي للطبيعة الانسانية وكافة مبادئ وقوانين وأعراف حقوق الانسان، والقانون الدولي الإنساني، وطالبت المنظومة الدولية ببذل جهودها وتكثيف تحركاتها الرامية إلى الوقف الفوري للنزيف الإنساني المتصاعد في قطاع غزة.