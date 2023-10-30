عاجل.. مشاورات مكثفة لعقد قمة لبحث التصعيد العسكري في غزة

أكد جمال رشدي، المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية، أننا الآن أمام موقف دولي يتصاعد في اتجاه واحد وهو وقف العمليات العسكرية بشكل فوري، سواء بشكل كامل أو لهدنة إنسانية، منوهًا بأن هذا الموقف الدولي تجاه الحرب في غزة يبنى بالتدريج، معقبًا: "النقطة التي نقف فيها الآن تختلف عن موقفنا منذ 3 أسابيع أو أكثر".

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأوضح أن هناك تغير ملموس في الموقف الدولي جراء الحرب في غزة، من الانحياز إلى الاحتلال الإسرائيلي إلى بعد مساندة المدنيين في الجانب الفلسطينين، وذلك عقب اكتشاف مدى وحشية هذه العملية العسكرية التي يقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هناك استراتيجية تقوم عليها هذه العملية وهي العقاب الجماعي للسكان في قطاع غزة، موضحًا أن الجامعة العربية تتحرك في اتجاه أساسي وهو التواصل مع جميع القوى المستعدة للضغط على إسرائيل منأجل وقف الهجمات والقصف على قطاع غزة، بجانب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

ونوه بأنه حتى اليوم المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة هو رقم غير كافي من المساعدات الإنسانية والوقود، إذ أن هذا القطاع كان يعيش بشكل محاصر لسنوات طويلة، وكان يعيش على 100 شحنة يوميًا، وما يدخل الآن هو عشرات الشاحنات وهو رقم ضئيل جدًا.

وأوضح أن الضع هناك يقترب من انهيار النظام الإنساني ويقترب من حالة من المجاعة، مشددًا على أن العمل على المستوى الدولي هو معركة مهمة للغاية، إذ أن هناك مواقف قوية لدول تساند الجانب الإسرائيلي، إلا أن هناك دول لديها تساؤلات حول اتجاه هذه العملية العسكرية واستراتيجيتها وأهدافها.

وأختتم المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية،: "هناك مشاورات مكثفة لعقد قمة عربية لبحث التصعيد العسكري بغزة".

وكانت استهدفت المقاومة الفلسطينية دبابة وجرافة إسرائيلية توغلتا إلى منطقة مفتوحة في غزة، في حين أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أنه لا يوجد تقدم بري داخل الأحياء السكنية.

وقالت حركة حماس إن العملية البرية والتوغل بدبابات يشكلان خطرًا أكبر على الأسرى الإسرائيليين في غزة، لافتة إلى أن العدو يظن أنه بالقتل والقصف المتواصل يستطيع التأثير على ملف الأسرى.