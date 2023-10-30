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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

غداً.. استكمال مُحاكمة المتهم بإنهاء حياة زميلته في الشرقية

محكمة
محكمة

تستكمل  محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، غداً الثلاثاء، مُحاكمة المتهم بإنهاء حياة زميلته في العمل بمركز مشتول السوق، وستُخصص الجلسة لسماع الشهود. 

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تلقت أجهزة وزارة الداخلية في الشرقية إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة مشتول السوق من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة المركز تبلغ بتغيب ابنتها أمينة.م - 20 سنة - عاملة بمصنع.

 عثرت السلطات المعنية على الفتاة المُتغيبة في أحد المجاري المائية، وكانت موجودة داخل جوال وقد تغيرت ملامحها، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بذات المصنع الذي كانت تعمل فيه الفتاة.

 بتكثيف الحملات الأمنية ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر ارتباطه بالمتغيبة ومطالبتها بالزواج منه، وخشية افتضاح أمره استدرجها لمسكنه، وباغتها وطعنها طعنات عدة بسكين فأودى بحياتها.

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