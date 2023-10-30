انطلاق مسرحية "زواج اصطناعي" في موسم الرياض 2023.. الليلة

يبدأ العرض الاول من مسرحية زواج اصطناعي، الليلة، والذي يأتي ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 الفنية في نسخته الرابعة.

موعد عرض مسرحية زواج اصطناعي وطريقة حجز التذاكر

ومن المقرر أن يبدأ العرض في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وتم بيع التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

أبطال مسرحية زواج اصطناعي

مسرحية زواج اصطناعي من بطولة مي عز الدين، بيومي فؤاد، إيمان السيد، سليمان عيد، دنيا المصري، مصطفى غريب"

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023

وكان قد أعلن آل الشيخ أعلن رسميا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله .. وفي الختام ، أهلاً بكم في موسم الرياض".

وتشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض العديد من الفاعليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عدد كبيرمن المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم "كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم.

وتشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض العديد من الفاعليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إليكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة بإسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يوماً على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدث آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد اللمرة الاولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و 30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.