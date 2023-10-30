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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري: تحديات متزايدة تواجه قطاع المياه بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، جلسة "استرتيحيات المياه والغذاء والطاقة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" والتى نظمتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وذلك ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه .

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لمنظمة الفاو على تنظيم هذه الجلسة ، مشيرا لدور المنظمة فى تنفيذ العديد من المشروعات إلى تخدم صغار المزارعين.

وأشار سيادته للتحديات المتزايدة التى تواجه قطاع المياه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات .

وفى مصر مع اقتراب نصيب الفرد من حد الشح المائى، تقوم مصر بتنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف لرفع كفاءة استخدام المياه وتحسين عملية إدارة المياه و زيادة الإنتاجية المحصولية ، والتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والتى تبلغ ٢١ مليار متر مكعب سنويا حاليا .

تحقيق الجدوى الاقتصادية من استخدام التحلية فى إنتاج الغذاء

وأشار الدكتور سويلم، للترابط المهم بين الماء والغذاء والطاقة والتى تترابط جميعا مع أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا على ضرورة وضع الأولوية لقطاعات المياه والزراعة والغذاء والطاقة بشكل مترابط على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.

واكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز البحث العلمي وتبادل المعرفة فى مجال "تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء" كما فعلت بعض الدول وحققت نتائج جيدة فى هذا المجال، مع التوسع فى دراسات التحلية بهدف تقليل تكلفتها وتحقيق الجدوى الاقتصادية من استخدام التحلية فى إنتاج الغذاء.

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