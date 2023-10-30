تعرف على جوائز حفل الكرة الذهبية “البالون دور” اليوم

يتواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بقائمة أفضل 30 لاعباً في جائزة الكرة الذهبية “البالون دور”، للمرة الخامسة على التوالي، ليكون الفرعون على موعد مع تحقيق إنجازاً تاريخياً كبيراً.

جوائز حفل الكرة الذهبية “البالون دور”



وسيتم الاعلان عن الفائز بجائزة جيرد مولر التى تُمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده في المباريات الرسمية فقط على مدار موسم كروي كامل.

كما سيعلن عن جائزة سقراط والتي يتم منحها للاعبين ساهموا بشكل ملحوظ في الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع في العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2023، 30 لاعبا، يتصدرهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي والذى يعد الأبرز لحصد الجائزة للمرة الثامنة في التاريخ، وإيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، والنجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية تاريخيًا

ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى، قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية على مر التاريخ برصيد 7 مرات خلال مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والإنجازات، بداية من عام 2009 وحتى عام 2021.