الكرة الذهبية.. تعرف على قيمة الجائزة المالية للفائز بـ "البالون دور 2023"

تكشف مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم، عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

قيمة الجائزة المالية للفائز بـ "الكرة الذهبية"

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم الـFIFA، ضوابط المشاركة للفائز بجائزة الكرة الذهبية، فيما بلغت القيمة المالية التي يحصل عليها المتوج بـ البالون دور إلى ما يقرب من 17.6 ألف يورو.

ومن المقرر أن اعلان المجلة الفرنسية، عن المرشحين للجوائز المختلفة اليوم فيما سيترشح 30 لاعبا لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وكانت المجلة الفرنسية قد أعلنت عن موعد حفلها السنوى، لتسليم جائزة الكرة الذهبية، وجوائز الأفضل فى العالم للعام الجارى 2023، حيث سيقام يوم الاثنين 30 أكتوبر المقبل، بأحد المسارح العريقة فى العاصمة الفرنسية باريس.

ويعتبر البرازيلي رونالدو هو اصغر لاعب حصل على جائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ وهو في عمر الـ 22 عاماً، ولم يستطع أي لاعب حتى الآن الفوز بها وهو في هذا السن أو أصغر.