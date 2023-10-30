أمطار رعدية.. حالة الطقس المتوقعة غدا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ولطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مؤكدة وجود أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأكدت وجود أمطار خفيفة ورعدية أحيانا قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدينتي حلايب وشلاتين ومدن القناة وجنوب الوجه البحري تمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرى والوجه البحري: العظمى 30 الصغرى 23

السواحل الشمالية: العظمى 27 الصغرى 20

جنوب سيناء: العظمى 32 الصغرى 24

شمال الصعيد: العظمى 31 الصغرى 19

جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 24