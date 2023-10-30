القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي وصن داونز المرتقبة

مع دقات الثامنة مساء بعد غد الأربعاء يستضيف ستاد القاهرة الدولي ، مواجهة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي ، في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأفريقي.



ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورتس 1.

وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم أمس الأحد لصالح الفريق الجنوب أفريقي بهدف من دون رد.

وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة ..

كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، قد وصلت مطار القاهرة صباح اليوم الإثنين قادمة من جنوب إفريقيا بعد انتهاء مباراة صن داونز في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

وتضمنت الرحلة على ترانزيت في مطار نيروبي بدولة كينيا للتزود بالوقود ثم عاودت رحلتها من جديد إلى مطار القاهرة.

وأكد مارسيل كولر المدير الفني للأحمر ، في تصريحاته عقب اللقاء، أن حظوظ الفريق قائمة وبقوة في حسم التأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي، وأنه يثق في قدرة الفريق على التسجيل في شباك صن داونز خلال مباراة العودة التي تقام يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف المدير الفني خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة الذهاب: قدمنا شوطًا أول دفاعيًّا بشكل جيد، كان ينقصنا الهدوء، وتحدثت في هذا الأمر مع اللاعبين بين شوطي المباراة، وخلال الشوط الثاني استقبلنا هدفًا بخطأ من لاعبي الفريق، ثم أصبحت المباراة سجالًا بين الفريقين.



وأبدى المدير الفني اندهاشه الشديد من عدم احتساب ضربة جزاء واضحة لا أعرف لماذا لا ينظر حكام إفريقيا على الفار، لا سيما أن الكرة كانت واضحة.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد أن فريق صن داونز من الفرق القوية في قارة إفريقيا، وأن الأهلي سوف يبذل أقصى ما لديه خلال مباراة العودة لحسم التأهل، رغم ضيق الوقت ما بين مباراتي الذهاب والعودة في القاهرة.