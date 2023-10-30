ميسي الأوفر حظًا للتتويج بالكرة الذهبية

ساعات قليلة تفصل عشاق كرة القدم عن إعلان المتوج بجائزة فرانس فوتبول للأفضل في 2023، ويقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ولاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، من حصد اللقب، خاصة بعد قيادته لمنتخب بلاده نحو التتويج بكأس العالم 2022 في قطر.





كان النجم الأرجنتيني ميسي، قد سبق له الفوز بالكرة الذهبية في 7 نسخ أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021، ويقترب من حصد الجائزة الثامنة الشخصية له.

ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي أقرب ملاحقي ميسي في التتويج باللقب بعد فوزه بالجائزة 5 مرات سابقة.



واستفاد ميسي كثيرًا من إقامة حفل الكرة الذهبية العام الماضي قبل بدء فعاليات المونديال، ليكون موسم ميسي التاريخي بقيادته لمنتخب بلاده نحو المونديال من ضمن حسابات التقييم ، كذلك ما قدمه مع فريقه إنتر ميامي وحصد لقب كأس الدوريات الأمريكي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

مرشحو جوائز أفضل لاعب للرجال..

وتشمل قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2023، 30 لاعبًا يأتي في مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المقرر أن يشارك في اختيار الكرة الذهبية لمنافسات الرجال عدد من الصحفيين حول العالم، كل صحفي يمثل بلده من بين أول 100 دولة بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهو الأسلوب ذاته المتبع في التصويت على جائزة ياشين.

وتشمل الاختيارات الخاصة بالجائزة، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل ناد في العام رجال وسيدات، جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد، جائزة ياشين لأفضل حارس، جائزة جيرد مولر لأفضل هداف، جائزة سوكراتيس للإنسانية والخاصة باللعب النظيف.