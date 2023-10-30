بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد خوض لقاء صن داونز

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، إلى مطار القاهرة قادمة من جنوب إفريقيا بعد انتهاء مباراة صن داونز في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.





وتضمنت الرحلة ترانزيت في مطار نيروبي بدولة كينيا للتزود بالوقود ثم واصلت رحلتها من جديد إلى مطار القاهرة.



كان مارسيل كولر المدير الفني ، أن حظوظ الفريق قائمة وبقوة في حسم التأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي، وأنه يثق في قدرة الفريق على التسجيل في شباك صن داونز خلال مباراة العودة التي تقام يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف المدير الفني خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة الذهاب : قدمنا شوطًا أول دفاعيًّا بشكل جيد، كان ينقصنا الهدوء، وتحدثت في هذا الأمر مع اللاعبين بين شوطي المباراة ، وخلال الشوط الثاني استقبلنا هدفًا بخطأ من لاعبي الفريق، ثم أصبحت المباراة سجالًا بين الفريقين.

ضربة جزاء غير محتسبة ..

وأبدى المدير الفني اندهاشه الشديد من عدم احتساب ضربة جزاء واضحة لا أعرف لماذا لا ينظر حكام إفريقيا على الفار، لا سيما أن الكرة كانت واضحة.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد أن فريق صن داونز من الفرق القوية في قارة إفريقيا ، وأن الأهلي سوف يبذل أقصى ما لديه خلال مباراة العودة لحسم التأهل، رغم ضيق الوقت ما بين مباراتي الذهاب والعودة في القاهرة.