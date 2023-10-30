الشباب والرياضة تطلق المهرجان الرياضي الأول للكروس فيت لطلاب جامعة أسيوط

تحت شعار شباب جامعات الجمهورية الجديدة

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، أعلنت الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الطلابي)، بالتعاون مع جامعة اسيوط (إدارة اللياقة البدنية بالإدارة العامة لرعاية الشباب) عن انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي الأول للكروس فيت (Be Fit), لطلبة وطالبات الجامعة، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، خلال الفترة من ٢٩ /١٠ إلى ا /١١ ، علي ملاعب الجامعة، بمشاركة ٨٠٠ طالباً وطالبة.

يأتي المهرجان في إطار سلسة من مهرجانات وبرامج اللياقة البدنية يتم تنفيذها بعدد من الجامعات المصرية على مدار العام، لنشر ثقافة رياضة الكروس فيت، والتي تعمل على رفع معدلات اللياقة البدنية بين الطلاب، بالإضافة الى تحسين الصحة العامة لدى الطلاب المشاركين.

كذلك جذب أكبر عدد ممكن من الطلاب الممارسين للرياضة وغير الممارسين على السواء للجنسين، من خلال مسابقات بينهم، يحصل الفائزين علي جوائز مالية وميداليات للمراكز الخمسة الأولى (بنين – بنات).

